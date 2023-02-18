DSİ 22. bölge personeli depremzedeleri ısıtacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ve Trabzonlu işadamlarının desteğiyle depremzedeler için prefabrik deprem çadır üretilmeye başlandı. DSİ 22. Bölge Müdürlüğü atölyelerinde üretilmeye başlanan prefabrik deprem çadırları demir profiller ile yapılıyor. İçi keçe, dışı ise su geçirmez branda ile kaplanan çadırlara ayrıca elektrik tesisatı döşeniyor.
Isınmak için elektrik soba kullanılacak şekilde tasarlanan çadırlar 2 odalı 12 metrekareden oluşuyor. DSİ personelinin gece-gündüz vardiyalı bir şekilde çalışarak 2 günde 90 adet prefabrik deprem çadırı üretimini yaptı. Çadırlar TIR'lara yüklenerek Adıyaman'a gönderildi.
KARDEŞLERİMİZE YAŞAM ALANI HAZIRLIYORUZ
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü personeli Ali Karagöz, çadırların bir ailenin rahatlıkla kalabileceği şekilde tasarlandığını belirterek, "Bu çadırları profilden imal ettik. Bir aile kalacak şeklinde tasarlandı. Dışını keçeden yaptığımız için soğuk geçirmeyecek. Alt kısmına ise palet yerleştirdik. Çünkü yağmur yağsa da çadır alttan su almayacak şekilde duracak. 12 günde 90 deprem çadırı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 1 çadırı tasarlamamız yaklaşık 1 saati buluyor. DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Orada yaşanılanlara üzülüyoruz bizimde bir katkımız olsun amacıyla bu proje çalışıyoruz" dedi.
Adnan Turan ise, depremzedeler için bir yaşam alanı hazırladıklarını dile getirerek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor ama inanın onlarla bizde yandık. DSİ olarak bizde elimizden geleni yapıyoruz. Bölge müdürümüzün talimatı ile depremzedelerin yaralarına bir nebze de olsa sarmak istiyoruz. Gece gündüz demeden burada çalışıyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Onlar için ,kardeşlerimiz için yaşam alanı hazırlıyoruz. 10 ilde böyle bir afet yaşandı. Cenab-ı Allah inşallah böyle bir afet daha yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü depremin ilk gününden itibaren sahada aktif olarak arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Hali hazırda deprem sahalarında 104 personel ve 84 iş makinesi ile görev yapmaya devam ediyor.