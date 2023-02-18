DSİ 22. bölge personeli depremzedeleri ısıtacak

Adnan Turan ise, depremzedeler için bir yaşam alanı hazırladıklarını dile getirerek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor ama inanın onlarla bizde yandık. DSİ olarak bizde elimizden geleni yapıyoruz. Bölge müdürümüzün talimatı ile depremzedelerin yaralarına bir nebze de olsa sarmak istiyoruz. Gece gündüz demeden burada çalışıyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Onlar için ,kardeşlerimiz için yaşam alanı hazırlıyoruz. 10 ilde böyle bir afet yaşandı. Cenab-ı Allah inşallah böyle bir afet daha yaşatmaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü depremin ilk gününden itibaren sahada aktif olarak arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Hali hazırda deprem sahalarında 104 personel ve 84 iş makinesi ile görev yapmaya devam ediyor.