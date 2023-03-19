DSİ ekipleri, Hatay’da hafriyat kaldırıyor

Merkez Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için ekiplerce yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

DSİ, toplamda 678 araç ve makinenin yanı sıra farklı şehirlerden Hatay'a gelen 1001 personelle çalışmalara destek veriyor. Ekipler, enkaz kaldırmadan içme suyu ihtiyacının karşılanmasına, kanaletlerin bakım ve onarımına kadar kentin yaralarının sarılması için çalışıyor.

Bugüne kadar 380 binanın enkazını kaldıran ekipler, 50 bin 672 kamyon dolusu 1 milyon 26 bin tonluk molozu döküm sahasına taşıdı. Çalışmaların sürdürdüğü kentte, sadece DSİ ekiplerinin kullandığı araçlarda 1 milyon 550 bin litreden fazla akaryakıt tüketildi.

Aynı anda 27 enkazda çalışmaların devam ettiği kentte, 62 kaldırılacak bina enkazı daha belirlendi.

İÇME SUYU KUYULARI ONARILDI

Enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ekipler, depremlerde hasar alan içme suyu kuyularının onarımını da gerçekleştirerek aktif hale getirdi.

Bunun yanı sıra DSİ ekipleri, depremde ağır hasar alan Antakya, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde su kuyuları açıyor. Sondajlarla, çadır ve konteyner kentlerde barınan vatandaşlarınki başta olmak üzere, bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

DSİ ekipleri, İskenderun'da 4, Kırıkhan'da 2, Reyhanlı'da 8, Antakya'da 2, Arsuz'da 3, İskenderun'da 6, Belen'de 2 içme suyu sondaj kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor.

HATAY'DA SULAMA SEZONU BAŞLADI

DSİ ekipleri, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için de çalışmalarına devam ediyor. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü kontrolünde, sulama birlikleri aracılığıyla 140 bin dekar tarımsal arazinin sulanmasını sağlayan kanaletlerin bakım ve onarımı yapıldı.

İlk etapta Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde ana kanallara suyun verilmesiyle tarlada mesai başladı. Yine bu kapsamda şehrin farklı noktalarında tarımsal sulama maksadıyla kullanılan ve depremde hasar gören pompa istasyonlarının yenilenmesi ile bakım ve onarım çalışmaları DSİ 6. Bölge Müdürlüğünce yürütülüyor.