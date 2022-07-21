Haberler Yaşam Haberleri DSİ personel alımı yapacağını duyurdu! 2022 DSİ personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvurlar nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 09:26

DSİ personel alımı yapacağını duyurdu! 2022 DSİ personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvurlar nasıl ve nereden yapılır?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuş. Başvuru süreci geçtiğimiz gün başlayan istihdamda KPSS şartı da aranıyor. Öte yandan adaylar “2022 DSİ personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvurlar nasıl ve nereden yapılır?” sorularına yanıt aramaya başladı. Başvurular e-Devlet sistemi aracılığı ile yapılıyor. Peki, DSİ personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvurlar nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

DSİ personel alımı yapacağını duyurdu! 2022 DSİ personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvurlar nasıl ve nereden yapılır?

DSİ personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Başvurulara ilişkin şartlar ve diğer tüm detaylar geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, toplamda 196 kişilik alımın gerçekleşeceği kaydedilmişti. Hal böyleyken ise "2022 DSİ personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvurlar nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte DSİ personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve merak edilen tüm detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI 2022 BAŞLIYOR: DSİ personel alımı başvuru tarihleri belli mi, başvuru şartları neler, kontenjanlar nasıl?

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Fırsatlar Zenpirlanta.com’da!
Fırsatlar Zenpirlanta.com’da!

PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

196 kişilik alımın kontenjanları belli oldu. Kontenjan şu şekilde:

Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 20 Temmuzda başlayacak ve 30 Temmuza kadar sürecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

PERSONEL ALIMI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Fırsatlar Zenpirlanta.com’da!
Fırsatlar Zenpirlanta.com’da!
ARKADAŞINA GÖNDER
DSİ personel alımı yapacağını duyurdu! 2022 DSİ personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvurlar nasıl ve nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA