DSİ’den Manisa’ya bir müjde daha: Kelebek Barajı’nda su tutuldu...

Manisalı üzüm üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği Ahmetli Kelebek Barajı'nda su tutuldu. Müjdeli haberi veren DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA, 24 bin 040 dekar araziye can suyu verecek barajdaki çalışmaların % 99 oranında tamamlandığını açıkladı. Ahmetli Kelebek Barajı'nın 22 milyon 920 bin m3 depolama hacmiyle bölgenin en büyük barajlarından biri olduğunu kaydeden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA" Temelden yüksekliği 62 metre olan Kelebek Barajı'nın gövdesi SBS (Silindirle Sıkıştırılmış Beton ) tipinde inşa edildi. Projede % 99 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık ve su tuttuk. Vana odası mekanik imalatlarımızı da birkaç ay içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu.

SULAMA İNŞAATI TAM GAZ

Ahmetli Kelebek Barajı'da birikecek su vakit kaybetmeden üzüm bağları ile buluşturarak, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA" barajın sulama projesi ile ilgili de çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA," Koca Dere üzerinde, baraj gövdesinden yaklaşık 10 km aşağıya bir regülatör inşa ediyoruz. Kelebek barajından bırakacağımız suyu o regülatörde çevirip, kapalı borulu sistem ile tarlalara dağıtacağız. Şu ana kadar 1100 mm çapındaki 3 km CTP borunun 2,9 km'sini, 110 mm ile 560 mm çap aralığındaki 22 km HDPE borunun ise 5 km'sini döşedik. Hedefimiz yılsonuna kadar 10.000 dekar arazinin sulama şebekesinin inşasını tamamlamak" dedi.

YILDA 50 MİLYON LİRA EK GELİR

Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahalleleri faydalanacak. Sulama maliyetlerinin düşmesi ile bölgedeki ürün çeşitliği ve dekar başına verim artacak. Manisalı üretici 2022 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 50 milyon lira daha fazla kazanacak. Ayrıca proje sayesinde 1200 kişiye ek istihdam olanağı sağlanacak.