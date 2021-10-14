DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı

2019'da dünyada tüberkülozdan 1,2 milyon kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin yer aldığı raporda, 2020'de tespit edilebilen tüberküloz ölümlerinin 1,5 milyona çıkarak bu rakamın son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdi vurgulandı. Raporda ayrıca DSÖ'nün tahminlerine göre 2020'de 4,1 milyon kişinin tüberkülozla mücadele ettiği fakat teşhis konulamadığı öne sürülerek, bu rakamın da 2019'da 2,9 milyon olduğu kaydedildi.

ÖLÜMLER İLERLEYEN YILLARDA ARTABİLİR

Tüberkülozun 30 ülkede etkisini giderek artırdığı belirtilen raporda, 2021 ve 2022'de can kayıplarının daha da artabileceği uyarısı yapıldı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde rapora ilişkin düzenlediği sanal basın toplantısında, "Söz konusu rapor, küresel pandemiden ötürü tüberkülozla mücadelede kat edilmiş bunca yıllık ilerlemelerin heba olabileceği yönündeki endişelerimizi doğruluyor." dedi.