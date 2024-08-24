DSÖ: Yeni maymun çiçeği salgını durdurulabilir

Geçtiğimiz haftalarda maymun çiçeği salgını nedeniyle acil durum ilan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni M çiçeği salgınının kontrol altına alınabileceğini belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghenreyasus, DSÖ üyesi ülkelerin M çiçeği virüsüyle ilgili bilgilendirildiği toplantının açılışında konuştu. Ghebreyesus, durumla ilgili "Yeni M çiçeği salgını kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir. Bunu yapmak için uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, üreticiler ve üye ülkeler arasında koordineli bir eylem gerekir" değerlendirmesinde bulundu. Ghebreyesus, "Sadece bu yıl 575 ölüm de dahil 16 binden fazla şüpheli vaka görüldü" dedi. DIŞ HABERLERaradeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Aksoy, 'M çiçeği (MPox)' hastalığının yakın temas yoluyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu belirterek, "Aşı, öncelikli olarak risk grupları ve hastalığın yaygın görüldüğü yerlerde hastalığı engellemektedir. Çiçek aşısının M çiçeğini önlemede yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Daha önce çiçek aşısı olanlar hastalığı daha hafif geçirebilir ya da hastalıktan korunabilirler. En önemlisi el hijyenine uyulmasıdır" dedi. Özgür ÖZDEMİR / SABAH