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Giriş Tarihi: 27.5.2022

DSÖ’den maymun çiçeği virüsü açıklaması: Birkaç yıldır dolaşıyor

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DSÖ’den maymun çiçeği virüsü açıklaması: Birkaç yıldır dolaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Prof. Dr. David Heymann’a göre, maymun çiçeği Avrupa kıtasına birkaç yıl önce girmiş olabilir. Virüs, mutasyonları da taşıyor

ABD ve Avrupa kıtası dahil 22 ülke ve bölgede görülen maymun çiçeği virüsü (monkeypox) endişe yaratmaya devam ediyor. Dünya çapında 200'den fazla doğrulanmış vaka tespit edilirken onlarcası da soruşturuluyor. Bilim insanları ise hastalığın bu kadar kısa sürede bu kadar çok ülkede nasıl yayıldığı üzerinde çalışıyor.



2019'A İŞARET ETTİ
Pek çok uzman maymun çiçeğinin İngiltere veya Avrupa'da birkaç yıl boyunca düşük seviyelerde, tespit edilmeden dolaştığından şüpheleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel sağlığa yönelik bulaşıcı tehditler uzmanı Prof. Dr. David Heymann, virüsün İngiltere'ye iki veya üç yıl önce girmesinin ve yayılmasının mümkün olduğunu söyledi. 2018 ve 2019 yılları arasında, İngiltere'de doğrulanmış dört maymun çiçeği vakası görüldü. Benzer seyahat geçmişine sahip üç ise 2021'de geldi. Heymann, "Varsayımsal olarak, virüs bulaşması, şu anda iletimi artıran popülasyona tesadüfen girdiğinde, bu düşük bulaşma seviyesinden güçlenmiş olabilir" açıklamasında bulundu. Devam eden salgında insanlardan alınan maymun çiçeği virüsleri, 2018 ve 2019 yıllarında Afrika'dan İngiltere'ye ulaşan virüse yakın bir benzerlik gösteriyor. Ayrıca virüs dolaşırken ortaya çıkmış olabilecek mutasyonları da taşıyor.

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DSÖ’den maymun çiçeği virüsü açıklaması: Birkaç yıldır dolaşıyor
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