Dua İle İlgili Ayetler – Kuran’da Duayla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Dua ile ilgili ayetler ve mealleri, Allah'tan nasıl isteyeceğinizi gösterirken dua örneklerini de ortaya koyar. Dua ile ilgili ayet ve hadisler için Kuran'ı Kerim ve sahih hadis kitaplarından istifade edebilirsiniz. Kuran'da dua hangi ayette geçiyor sorusuna da bu kaynaklarda cevap bulabilirsiniz. Bu inceleme ile duanın nasıl yapılacağı konusunda da fikir sahibi olabilirsiniz. Kuranda dua nasıl anlatılır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Dua İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran'da dua ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Din alimleri bu duaları baz alarak dua yapılmasını tavsiye ederler. Dua ile ilgili ayetlerin meallerini aşağıda bulabilirsiniz.

Bakara Suresi 201. Ayeti: Bazı insanlar da: "Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" derler.

Al-i İmran Suresi 8. Ayeti: Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından bir rahmet bağışla! Çünkü bağışı pek bol olan yalnız sensin.

Al-i İmran Suresi 26. Ayeti: De ki: "Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah! Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın; dilediğini yüceltip aziz kılar, dilediğini alçaltıp zelil edersin. Bütün hayırlar yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen, her şeye kadirsin.

Al-i İmran Suresi 27. Ayeti: Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğin kimseyi de hesapsız rızıklandırırsın.

Al-i İmrah Suresi 192. Ayeti: Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, onu gerçekten rezil rüsvâ edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

Kuran'da Dua Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da yer alan dua ile ilgili ayetler yukarıdakiler ile sınırlı değildir. Dua ile ilgili ayetlerin devamı için aşağıdakileri inceleyebilirsiniz.