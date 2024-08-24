Dualar 8 yaşındaki Narin’in bulunması için... 100 kişilik özel ekip arıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 4 gün önce Kuran kursundan çıktıktan sonra cami avlusunda arkadaşlarıyla bir süre oynayan Narin Güran, eve doğru yola çıktı. Ancak küçük kız eve gelmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine köyde, jandarma, AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Çalışmalara jandarmaya ait helikopterler de havadan destek verdi. Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu ifade etti.Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki kurs görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü, ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı.Narin'i arama çalışmaları sürüyor. Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 9 bin 300 araç arandı. Çalışma kapsamında, jandarma iz köpeklerine Narin'in kıyafetleri koklatılıp arama yapıldı. 100 kişiden oluşan özel ekip Narin'i ararken, mahalleye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor. Kadın jandarma pedagog astsubaylar da Narin Güran'ın arkadaşlarına ve ailesine destek verdi. Arama ekipleri, hem yerde hem de drone ile mısır tarlalarını kontrol ederken, sulama kanalı dalgıçlar tarafından bugün yeniden kontrol edildi.