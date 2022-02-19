Duaları kabul oldu, onları ölüm de ayıramadı

Erzurum'da 60 yıllık evli olan Abdurrahman ve Menduha Altuğ çiftini ölüm bile ayıramadı. 30 yıldır kronik kalp rahatsızlığı yaşayan 78 yaşındaki Menduha Altuğ ve yaşadığı fıtık nedeniyle bağırsaklarında düğümleme oluşan Abdurrahman Altuğ (80) geçen hafta Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağırlaşan çiftten ilk önce Menduha Altuğ hayatını kaybetti. Abdurrahman Altuğ ise 3 gün sonra öldü. Erzurum Abdurrahman Gazi Asri Mezarlıkta yan yana defnedildiler. 5 çocukları olan çiftin sürekli "Allah birbirimizin yokluğunu bize göstermesin" diye dua ettiğini söyleyen yakınları, "Onları ölüm de ayıramadı" dedi.