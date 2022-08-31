Duası kabul oldu

Kurtuluş savaşında gazisi olan ve "Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşırken 1994'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayata veda eden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz, önceki gün Kütahya'da düzenlenen Büyük Zafer'in 100. Yılı törenlerinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, "Dünya Barış Elçisi" unvanını taşıyan 86 yaşındaki Turgut Kaçmaz'la ölmeden önce son olarak görüşen Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, "Her yıl törenlere gelirdi ve sohbet ederdik. Bana, gazi babasının anılarını anlatırdı" dedi. Başoğul, "Bu son gelişinde de 'savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa babama, 'Hüseyin sen hem Çanakkale'de hem de Dumlupınar'da hep ön saflarda oldun. Kaçmadın, hep çarpıştın senin soyadın 'Kaçmaz' olsun' diyerek soyadını bizzat kendisi vermiş. İşte biz böyle bir gururu yaşıyoruz. Gelmeden önce Allah'a, 'Ya Rabbim bu sene Dumlupınar'a gidince, babamın Atatürk'le birlikte savaştığı topraklarda emanetini al' diye çok dua ettim' dedi. Ben de, 'Gazi Baba; dur bakalım daha çok törenlere birlikte katılacağız' dedim. Ama sanki öleceği içine doğmuş, Allah duasını kabul etti" dedi. 1912'de Balkan, 1915'de Çanakkale, 1922'de Kurtuluş Savaşı'na katılan, Conkbayırı'nda gazi olan, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde gösterdiği kahramanlıkla ise İstiklal Madalyası'na layık görülen Turgut Kaçmaz'ın babası Gazi Hüseyin Kaçmaz, 10 Eylül 1994'te Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayatını kaybetmişti.GAZİoğlu Turgut Kaçmaz, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Kaçmaz'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bozhane Camisi'ne getirildi. Cenazeye katılan Bakan Kasapoğlu, rahmetli Kaçmaz'ın ablası Fatma Gurter'in elini öperek taziyelerini iletti. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaçmaz'ın cenazesi, Kestaneci Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, dün Kaçmaz ile Zafer Tepe'de 100. yıl kutlamalarına katıldığını anımsattı. Kaçmaz'ın çok anlamlı günde ve zamanda ilahi emre tabi olarak ruhunu teslim ettiğini belirten Kasapoğlu, "Turgut amca, gençlik faaliyetlerimizde nerede olursak olalım yer alırdı. Zafer Tepe'de dün yine gençlerle beraberken konuşma yaptı. Ondan önce Çanakkale'de beraberdik. Köprü açılışında, Sarıkamış'ta nerede gençlik varsa, vatan aşkını ortaya koyan çalışma varsa, coşkusuyla, heyecanıyla, yüreğiyle oradaydı" dedi./ SABAH