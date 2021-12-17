Duayen hocalara Üsküdar’da büyük ilgi

Üsküdar Belediyesi, kültürel psikiyatri, ergen psikiyatrisi, intihar davranışı konularındaki uzmanlığıyla kamuoyunda bilirkişi unvanına sahip olan Prof. Dr. Kemal Sayar ile şehir ve başta İslam medeniyeti olmak üzere medeniyetler konusundaki entelektüel birikimiyle büyük saygınlık uyandıran Prof. Dr. Sadettin Ökten'i Nev Sohbet etkinliğinde vatandaşlarla bir araya getirdi.



Türkiye'nin duayenleri olarak gösterilen iki isim tecrübe ve birikimlerini Üsküdar ve İstanbul'un çeşitli semtlerinden gelen katılımcılara aktardı. Sohbeti dinlemeye gelenler Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezini doldurdu.

Etkinlikte konuşma yapan Prof. Dr. Kemal Sayar, "Bu salonlarda çok konuşmalar yaptık fakat araya uzun bir pandemi girdi ve henüz içinden çıkmış değiliz. Bu tür etkinlikleri özledik, buluşmayı özledik, sohbet etmeyi özledik" ifadelerini kullandı.



Gençlere nasihatte bulunan Prof. Dr. Sadettin Ökten, "Merhum Mahir bey 'gönül ihtiyarlamaz' derdi. O zaman o yetmiş küsur yaşındaydı ben de otuzumdaydım. Herhalde latife ediyor derdim. Ama hakikaten gönül ihtiyarlamıyor. Benim genç dostlara söyleyeceğim şey gönlünüzü ihtiyarlatmayın" mesajı verdi.

Sohbet sonrası açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Saadettin hocamız çok muhterem bir büyüğümüz, değerli bir ilim adamımız. Aynı zamanda teknik bir insan… Hepimizin sağlığı için muazzam bir hazine, muazzam bir zenginlik. Bizim için büyük bir kazanım, böyle bir değerimizin olması büyük bir zenginlik. Allah uzun ömürler versin, ömrüne bereket, vücuduna sağlık diliyoruz. Bir o kadar da bizi mutlu eden konu böyle bir büyüğümüze, bir değerimize gençlerin ilgi ve alakası muhteşem. Ben bu salona geldiğimde gençler hocamızı öyle bir dinliyor ki pür dikkat nefes almadan dinliyorlar. Salon tıklım tıklım dolu... Asıl mutlu eden tarafı burası. Biz bu gençlerimizle iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Salonda gördüğünüz arkadaşların tamamı gençti. Genç arkadaşlarımız, üniversiteli gençler, liseli gençler buraya rezervasyon yaparak geldiler. İstanbul'un her ilçesinden gelmişler. Avcılar, Beylikdüzü, Pendik, Tuzla, bu iyi bir fedakarlık… Bu alkışlanması gereken bir davranış... Hocamızın da tabii sohbet konusu gördüğünüz gibi gençlerle ilgili, gençlerin kendilerini hem madden, hem manen, ruhen bedenen geliştirmeleri yetiştirmeleri adına hocamız çok dolu dolu bir sohbet etti. Her bir kelimesi ciltler dolusu eserler yazmaya yetecek kadar derinlikli örnekler verdi. Medeniyetimizin önemli isimlerinden, hem tarihimizdeki değerlerden güzel cümlelerle sohbetini süsledi. Gençler çok mutlu oldular, çok da güzel sorular sordular. Belli ki gençlerimiz bu işi ciddiyetle takip ediyorlar. Biz zaman zaman hocamızı gençlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Saadettin Ökten Hocamızı da bu kadar güzel konuşturan gençlere nasihatte bulunduran tabii ki ayrı bir isim, Kemal Sayar hocamız. Bu akşam gençler tarihe tanıklık ettiler. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.