Dubai çikolatasının sık tüketimi sağlığa zararlı

Antep fıstığı, tahin ve kavrulmuş kadayıf ile üretilen, görüntüsü ve lezzetiyle son günlerde popüler hale gelen Dubai çikolatası, sık tüketildiğinde birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram, "Hem Dubai hem de diğer çikolataların içerdiği şeker, yağ, kafein ve bazı bileşenler, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu olumsuz özelliklerden bazıları mide asidini artırarak reflüye yol açması, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla yanma hissine neden olmasıdır. Ayrıca, içinde bulunan laktoz ve şekerler, bazı bireylerde bağırsakta gaz oluşumuna yol açabilir. İçeriğinde bulunan yağ ve şeker, bağırsak hareketlerini etkileyebilir ve mide kramplarına neden olabilir. Dubai çikolatası yüksek miktarda şeker içerir ve şeker tüketimi, kan şekerini hızla yükseltir. Bu durum, insülinin hızlıca salgılanmasını tetikler ve zamanla insülin direncine yol açabilir. Bu durum uzun vadede tip 2 diyabet riskini artırabilir. Bu tür ürünlerin dengeli tükelmesi gerekiyor" dedi.