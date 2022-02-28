Dubai’de rekor üstüne rekor

OkçularVakfı sporcuları, Dubai'de düzenlenen 2022 Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na damga vurdu. Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Makaralı Yay Kadın Çiftler Kategorisi sıralama atışlarında 1344 puan ile dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Okçuluk tarihinde bir ilkin gerçekleştiği şampiyonada iki Türk; Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu finalde altın madalya için mücadele etti. Yiğit Caner Aydın, W1 Erkekler Kategorisi'nin bireysel atışlarında dünya şampiyonluğuna ulaştı. SABAH'ın manşetiyle hayatı değişen Nil Mısır ise W1 Kadınlar Kategorisi'nde ülkemize ilk kez madalya getirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Nil ayrıca, W1 Kadın Çiftler Milli Takımı şemsiyesi altında takım arkadaşı Fatma Danabaş ile birlikte gümüş madalya aldı. Nil'in kazandığı iki madalyayla Türkiye dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselerek bir ilke imza attı. Şampiyon sporcular SABAH'a konuştu:
Öznur Cüre: Paralimpik bir sporcu olarak insanlara umut olmak, ilham olmak çok gurur verici. Bu hayatta her şeyin devam edebildiğini, en iyi şekilde ülkemizi temsil ettiğimizi tüm dünyaya göstermek bizim işimiz. Nil Mısır: Çok ağır sınavlardan geçtim. Gücümün tükendiği zamanlar oldu ama Okçular Vakfı ve Asbaşkanımız Ali İhsan Öz o kadar samimi, o kadar güçlü bir şekilde arkamda durdu ki yaşadığımız bu gururun en büyük mimarı kendileridir. Emeği olan herkese armağan olsun. Yiğit Caner Aydın: Her sabah 5'te kalkıp gittiğim antrenmanların, yaptığım fedakârlıkların karşılığını aldım. Madalyalarımı gururla formasını taşıdığım ülkeme, beni yetiştirip bugünlere getiren Okçular Vakfı'na, aileme ve sevdiklerime armağan ediyorum.