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Giriş Tarihi: 10.10.2022 12:50 Son Güncelleme: 10.10.2022 13:10

Dubai’den İstanbul’a suçüstü… Külçe altınlarla yakalandılar

Dubai’den İstanbul’a kaçak yollarla külçe altın getiren dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dubai’den İstanbul’a suçüstü… Külçe altınlarla yakalandılar

İstanbul Polisi; bir süre önce Dubai'ye giden N.Ç. ve T.C.İ. isimli iki kişinin kaçak yollarla ülkemize külçe altın getirdiklerini ve söz konusu kişilerle birlikte ülkemize gelen İ.Y. isimli kişinin yasa dışı bahis organize ettiğini tespit etti.

29 Eylül'de yeniden Dubai'ye giden söz konusu kişilerin 8 Ekim'de uçakla yeniden İstanbul'a geldikleri saptandı. N.Ç., T.C.İ., İ.Y. ve Ü.G.Ç. isimli dört kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Birer kilogram ağırlığında üç adet külçe altın, 74 bin 600 dolar ve 209 bin 785 BAE Dirhemi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen dört şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Dubai’den İstanbul’a suçüstü… Külçe altınlarla yakalandılar
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