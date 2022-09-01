Peruklu vurgun! "Savunması pes dedirtti: "Borcum vardı dublör oldum"

Fatih'te geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İş kadını D.K. 25 Ağustos günü, muhasebecinden bir telefon aldı. Gelen telefonda hesaplarından aynı gün içinde yüklü miktarda para çekildiğini ve çekim işleminin de kendisi adına yapıldığını söyledi. D.K. parayı kendisinin çekmediğini söyledi. Bunun üzerine hemen bankayı aradı ve durumu da polislere bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro dedektifleri bankadan kamera görüntülerini isteyip inceledi. Yapılan incelemelerde D.K.'ya birebir benzeyen bir kadının elinde kimlikle gelip parayı çektiğini tespit etti.