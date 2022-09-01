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Giriş Tarihi: 1.9.2022 10:58 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:54

Peruklu vurgun! "Savunması pes dedirtti: "Borcum vardı dublör oldum"

İstanbul Fatih’te akıl almaz bir dolandırıcılık yaşandı. 40 yaşındaki iş kadını D.K.’nın kılığına girip bankaya giden dublör kadın hesaptan 500 bin lira çekti. D.K.’nın banka ile irtibatlı cep telefonunun da sahte kimlikle iptal edildiği ardından da şüpheli Ayşe A.’nın makyaj yapıp peruk takarak D.K.’ya benzeyerek bankadaki paraları çektiği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Peruklu vurgun! Savunması pes dedirtti: Borcum vardı dublör oldum

Fatih'te geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İş kadını D.K. 25 Ağustos günü, muhasebecinden bir telefon aldı. Gelen telefonda hesaplarından aynı gün içinde yüklü miktarda para çekildiğini ve çekim işleminin de kendisi adına yapıldığını söyledi. D.K. parayı kendisinin çekmediğini söyledi. Bunun üzerine hemen bankayı aradı ve durumu da polislere bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro dedektifleri bankadan kamera görüntülerini isteyip inceledi. Yapılan incelemelerde D.K.'ya birebir benzeyen bir kadının elinde kimlikle gelip parayı çektiğini tespit etti.

"BORCUM VARDI DUBLÖR OLDUM"

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bankaya gelen kadının aslında makyaj ve perukla D.K.'ya benzemeye çalışan şüpheli Ayşe A. olduğunu tespit etti. 26 Suç kaydı olan şüpheli dublör Ayşe A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde; "Borcum vardı işi teklif ettiler yaptım" dediği öne sürülen Ayşe A.'nın olayı tek başına planlamadığı tespit edildi.

POLİS ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Polis olayı asıl planlayan, iş kadınını bulan, sahte kimliği çıkaran şüphelileri tek tek tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler İrfan H. (39), Erol Ş. (42), Şenel T. (53) ve Süleyman O. (41) gözaltına alındı.

KAFEDE BULUP PARALARI BÖLÜŞTÜLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Dublör kadının bankaya perukla gidip parayı çektiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bir diğer görüntüde de şüphelilerin parayı aldıktan sonra bir kafede oturup bölüştükleri anlar yer alıyor.

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Peruklu vurgun! "Savunması pes dedirtti: "Borcum vardı dublör oldum"
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