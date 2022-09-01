Peruklu vurgun! "Savunması pes dedirtti: "Borcum vardı dublör oldum"

Fatih'te geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İş kadını D.K. 25 Ağustos günü, muhasebecinden bir telefon aldı. Gelen telefonda hesaplarından aynı gün içinde yüklü miktarda para çekildiğini ve çekim işleminin de kendisi adına yapıldığını söyledi. D.K. parayı kendisinin çekmediğini söyledi. Bunun üzerine hemen bankayı aradı ve durumu da polislere bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro dedektifleri bankadan kamera görüntülerini isteyip inceledi. Yapılan incelemelerde D.K.'ya birebir benzeyen bir kadının elinde kimlikle gelip parayı çektiğini tespit etti.
"BORCUM VARDI DUBLÖR OLDUM"
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bankaya gelen kadının aslında makyaj ve perukla D.K.'ya benzemeye çalışan şüpheli Ayşe A. olduğunu tespit etti. 26 Suç kaydı olan şüpheli dublör Ayşe A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde; "Borcum vardı işi teklif ettiler yaptım" dediği öne sürülen Ayşe A.'nın olayı tek başına planlamadığı tespit edildi.
KAFEDE BULUP PARALARI BÖLÜŞTÜLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dublör kadının bankaya perukla gidip parayı çektiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bir diğer görüntüde de şüphelilerin parayı aldıktan sonra bir kafede oturup bölüştükleri anlar yer alıyor.