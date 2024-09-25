Düden Şelalesi’nin iki maskotu Mavi ve Vişne

Antalya'nın sembollerinden olan Düden Şelalesi'nin maskotları Mavi ve Vişne isimli iki papağan ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Şelaleyi gezen yerli ve yabancı turistler, papağanlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Papağanların sahibi Cengiz Gün, Mavi ve Vişne'nin 13 yıldır şelalede turistlerin maskotu olduğunu söyledi. Şelaleye ilginin yoğun olmasından dolayı kendilerinin de böyle bir iş ortamı oluşturduklarını anlatan Gün, "Şelale çok güzel, buraya gelenler doğal güzelliği kendileriyle birlikte ölümsüzleştirmek istiyorlar. Biz de onlara papağanlar eşliğinde alternatif fotoğraf kareleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Mavi ve Vişne en çok ceviz yemeyi seviyor. Karnı acıktığı zaman ikisinin de huysuzlaştığını belirten Cengiz Gün, "Çekirdek, fıstık ve meyveleri de çok seviyorlar" dedi. Düden Şelalesi'ni ilk kez gören turistler ise "Burası cennetten bir köşe. Antalya'ya gelenler mutlaka burayı ziyaret etmeli" diye konuştu.