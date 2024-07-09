Düğüm çözüldü! 19 ilde bin 748 vatandaşı dolandıran 88 şüpheli yakalandı

Dolandırıcıların Nevşehir'de emlak şirketi yetkilileri tarafından satışını yaptıkları konutları hak sahiplerine teslim etmeyip, birden fazla kişiye satarak haksız kazanç sağladığı belirlendi. Operasyonlarda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.