Düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1 ölü

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana gelen olayda, düğün merasimine katılan iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ersoy Demirci, aldığı bıçak darbeleri sonrası ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ersoy Demirci, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ersoy Demirci hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen Y.A., A.A., B.Y. ve H.A. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.