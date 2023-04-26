Haberler Yaşam Haberleri Düğün çıkışı kavgada kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 26.4.2023 00:18 Son Güncelleme: 26.4.2023 00:39

Düğün çıkışı kavgada kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde bir düğün çıkışında 2 ayrı grup arasında kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Düğün çıkışı kavgada kan aktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Bulvarı üzerinde bulunan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde, bir düğün sonrası kavga çıktı.

Otoparkta henüz öğrenilemeyen bir sebebten dolayı çıkan kavgada Y.K ve Ö.F.B. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yararlılar hastaneye kaldırılırken, kavgada Ö.F.B.,'nin boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Düğün çıkışı kavgada kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı
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