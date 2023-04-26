Düğün çıkışı kavgada kan aktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Bulvarı üzerinde bulunan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde, bir düğün sonrası kavga çıktı.

Otoparkta henüz öğrenilemeyen bir sebebten dolayı çıkan kavgada Y.K ve Ö.F.B. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yararlılar hastaneye kaldırılırken, kavgada Ö.F.B.,'nin boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.