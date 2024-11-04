Düğün çıkışı meydana gelen kavgayı polis zorlukla ayırdı

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonu çıkışında alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Düğün salonu çıkışında yaşanan kavga vatandaşlarda korku ve panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması dikkati çekti.