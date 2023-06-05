Düğün davetiyesi dağıtan çift kaza sonuç hayatını kaybetti

Kaza, 14 Ağustos 2020 tarihinde Kağıthane TEM Otoyolu'nda gerçekleşmişti. Ukrayna vatandaşı Anzhelika Ilina'nın kullandığı lüks cip aniden sağ şeritte durmuştu. Bu sırada Kutay Ecevit ve Elif Narman çiftinin bulunduğu motosiklet, cipin arka sol köşesine çarparak savrulmuştu. Motosikletten düşen Kutay Ecevit (26) ile arkasında oturan Elif Meltem Narman'ın (32) üzerinden başka bir otomobil geçerek ezmişti. Feci kazada hayatlarını kaybeden çiftin, iki hafta sonra evlenecekleri için düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıktıkları öğrenilmişti.

2.5 YIL SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Çiftin ölümüne sebep olan şüpheli 14 gün tutuklu kaldıktan sonra hakkında yurt dışı yasağı konulan Ukrayna vatandaşı otomobil sürücüsü Anzhelika Ilina hakkında düzenlenen iddianamede aracın arızasını müsait bir yerde kontrol etme imkanı bulunan sanığın hemen emniyet şeridine geçmeyip bir süre yola devam etmesi ve sonrasında aracı durdurması nedeniyle kaza tespit tutanağında belirtildi. Savcı Eylül 2021'de hazırladığı iddianamesinde, sanığın kusurlu davrandığı, mahkemece yapılacak keşif sonucunda değişebilecek kusur durumuna göre sanığın eyleminin "Taksirle ölüme nede olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasını talep etti. İddianamenin mahkeme tarafından iadesiyle başlayan süreç sonrasında 2,5 sonra hakim karşısına çıktı.

''MOTOSİKLET BANA ÇARPTI''

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanık Anzhelika Ilina ve ölen çiftin aileleri hazır bulundu. İstanbul'da yaşadığını ve modellik yaptığını belirten Anzhelika Ilina savunmasında, ''Seyir halindeydim. Arıza yapınca emniyet şeridine geçtim. Aracım hiç çalışmaz haldeydi. Dörtlülerimi yaktım. Benim orada durduğumu gören araçlar zaten diğer şeritten geçiyordu. Arabadan tam inecekken arkadan bir motosiklet bana çarptı'' dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasına devam eden sanık motosiklette bulunan iki kişinin yere düştüğünü belirterek ''Sonradan gelen araçlar bu kişilere çarptı. Motosikletteki iki kişinin de kaskı yoktu" dedi. Aracını Ukrayna'dan getirdiğini, kontrol ve muayenelerini yaptırdığını ve bir sorunu olmadığını söyleyen Ilina, "Kusurlu değilim. Üç yıldır bu olay nedeniyle mağdurum. Annem Ukrayna'da yalnızdır, sağlık sorunları vardı. Olay nedeniyle ailelere de başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Ilina soru üzerine olay sırasında araçta İran uyruklu erkek arkadaşının da bulunduğunu belirtti.

''KASLARI VARDI''

Ölen Kutay Ecevit'in annesi Arzu Ecevit, babası Burhan Tunç Ecevit ile ölen Elif Meltem Narman'ın annesi Nuray Narman ise kazayı görmediklerini ancak sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler. Burhan Tunç Ecevit, "Olayı basından takip ettim. Sanık yanındaki arkadaşını başta söylememiştir. Aracı arızalı olduğu halde neden trafiğe çıktı. Yine basındaki görüntülere göre çocuklar yerde yatarken o kendi arabasının derdine düşüp fotoğrafını çekmiştir. Ayrıca basındaki fotoğraflardan çocuklarda kask olduğu bellidir" dedi. Nuray Narman da olaya ilişkin görüntülerin ve fotoğrafları dosyaya sunacaklarını söyledi.

ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINACAK

Mahkeme heyeti, dosya bilirkişiden geldikten sonra taraflarca sunulacak görüntü ve video kayıtları eklenerek hepsinin kusur durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Üst Kuruluna gönderilmesine karar verdi. Sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.