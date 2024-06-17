Düğün davetiyesi dağıtırken can verdiler

Gaziantep'te Muzaffer-Hatice Doğan çifti 2 hafta sonra evlenecek oğullarının düğün davetiyesini dağıtmak için hafif ticari araçlarıyla yola çıktı. Kilis karayolu Zeytinli Mahallesi mevkiine geldiklerinde Muzaffer Doğan yönetimindeki araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda bulunan 5 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Muzaffer Doğan ile eşi Hatice Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.