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Giriş Tarihi: 25.9.2022 10:46 Son Güncelleme: 25.9.2022 11:35

Düğün dönüşü facia: 4 ölü

Kars’ta düğünden dönen bir araç, TIR ile çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince yolda güvenlik önlemi alındı.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Düğün dönüşü facia: 4 ölü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Uğur Güngör idaresindeki TIR, Kars- Erzurum karayolunda Recep Sarı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobildeki sürücü Sarı ile Nuh Aslan ve İsmail Temel olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta sıkışan Adem Çelik ise ekiplerce yapılan çalışmada sıkıştığı yerden çıkartılarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

Sarı yönetimindeki otomobilde bulunan 4 kişi Sarıkamış'ın bir köyünde düğüne katıldıkları ve burada düğün çekimi yaptıkları öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Sarıkamış Devlet Hastanesine 1 kişi de Harakani Devlet Hastanesindeki morguna konuldu. Jandarma ekiplerince yolda güvenlik önlemi alındı.

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Düğün dönüşü facia: 4 ölü
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