Düğün dönüşü katliam gibi kaza

Düğüne gittikleri Bursa'dan memleketleri Malatya'ya dönen davetlileri taşıyan Ayhan Sevin (51) idaresindeki minibüs ile önceki akşam saatlerinde Sivas-Malatya Karayolu Yeşilder Köyü yakınlarında Malatya'dan Amasya'ya giden Muhlis Ösme (52) idaresindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Sevin ile araçta bulunan Şenay Kızılaslan (48), Hacı Süleyman Kızılaslan (58), Meliha Kızılaslan (52), Seyit Battalgazi Sevin (18), Fadime Sarıbaş, Adile İzci (62) hayatını kaybetti. Yaralanan 10 kişi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin çocuk olduğu öğrenildi.
3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden Şenay Kızılaslan, Fadime Sarıbaş ve Adile İzci dün Malatya'nın Hekimhan ilçesinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden diğer 4 kişinin ise bugün ilçede toprağa verileceği belirtildi.