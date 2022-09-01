Haberler Yaşam Haberleri Düğün dönüşü katliam gibi kaza
Giriş Tarihi: 2.9.2022

Düğün dönüşü katliam gibi kaza

Bursa’daki düğünden dönenleri taşıyan minibüs, Sivas’ta kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Katliam gibi kazada 7 kişi öldü, ikisi çocuk 10 kişi de yaralandı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Düğün dönüşü katliam gibi kaza
Düğüne gittikleri Bursa'dan memleketleri Malatya'ya dönen davetlileri taşıyan Ayhan Sevin (51) idaresindeki minibüs ile önceki akşam saatlerinde Sivas-Malatya Karayolu Yeşilder Köyü yakınlarında Malatya'dan Amasya'ya giden Muhlis Ösme (52) idaresindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Sevin ile araçta bulunan Şenay Kızılaslan (48), Hacı Süleyman Kızılaslan (58), Meliha Kızılaslan (52), Seyit Battalgazi Sevin (18), Fadime Sarıbaş, Adile İzci (62) hayatını kaybetti. Yaralanan 10 kişi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin çocuk olduğu öğrenildi.



3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden Şenay Kızılaslan, Fadime Sarıbaş ve Adile İzci dün Malatya'nın Hekimhan ilçesinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden diğer 4 kişinin ise bugün ilçede toprağa verileceği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere promosyon müjdesi: Başvuru süresi uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YÖK YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Esnaftan CHP'li Öztrak'a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
CHP medyasında teröriste ağıt! Halk TV’de PKK’lı terörist için başsağlığı
İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün dönüşü katliam gibi kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA