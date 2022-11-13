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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Düğün dönüşü kaza: 2 ölü 5 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Düğün dönüşü kaza: 2 ölü 5 yaralı
Hatay'ın Payas ilçesindeki bir düğüne katılan 2 aileden 7 kişi, önceki gece evlerine dönmek için 2 otomobille yola çıktı. Dörtyol ilçesinde, sanayi sitesi mevkiine geldiklerinde bir TIR, yola kontrolsüz olarak çıktı. TIR'a çarpmamak için direksiyonu kıran Halil A.'nın (65) kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Hakan A.'nın (40) kullandığı otomobil de TIR'a çarptı. Fatma Aksan (75) ve Canset Kaya'nın (62) öldüğü kazada, Halil A. (65), Nuray A. (60), Hakan A. (40), Taciye A. (33) ve Hatice A. (30) yaralandı.
Isparta'da, motosikletiyle Deregümü Caddesi'nde giderken, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan M.A.E. yola savruldu. Bu sırada başka bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan Erol A.'nın kullandığı araç, önce park halindeki bir araca, ardından da bisikletiyle seyir halinde olan Hasan İsmail'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Hasan İsmail, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Van'ın Çaldıran ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir minibüs, bir TIR ve bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Düğün dönüşü kaza: 2 ölü 5 yaralı
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