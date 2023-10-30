Düğün dönüşü kaza yaptılar

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde çalışan 4 arkadaş, hafta sonu Kütahya'ya düğüne gitti. Önceki gece dönüşe geçen grubu taşıyan Mustafa U.'nun kullandığı otomobil, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K. (25) öldü. Kaş ilçesinde ise D-400 karayolu üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Öz (22) ve arkasında bulunan Ayşe Esengül (21) hayatını kaybetti. Alanya ilçesinde ise halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Arslan (23), hayatını kaybetti. Aksaray'da ise emniyet şeridinde aracının lastiğini değiştiren Ömer Kocaöz (58) ile tamirci Emir Çelik (53) otomobil çarpması sonucu öldü.