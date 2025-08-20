Düğün eğlencesi kâbusa döndü

Nevşehir'de ailesiyle düğüne katılan 8 yaşındaki Elif S.T., salonda arkadaşlarıyla oyun oynarken şov amaçlı azot buharı püskürtülmeye başlandı. Güvenlik önlemleri alınmadan yapılan gösteri sırasında cihazdan çıkan sıvı azot, talihsiz çocuğun üzerine sıçradı. Soğuk azotla temas eden kıyafetleri vücuduna yapışan küçük kız, ikinci derece yanıklarla yaralandı. Vücudunun bir kısmı donan Elif, Avanos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi ve sonrasında Ankara'ya sevk edildi. Tam 19 gün boyunca yoğun bakımda kalıp 7 operasyon geçiren küçük kız, doktorların yoğun müdahalesiyle hayata tutundu.