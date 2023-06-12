Haberler Yaşam Haberleri Düğün eğlencesinde silahlı kavga
Giriş Tarihi: 13.6.2023

Düğün eğlencesinde silahlı kavga

Düğün eğlencesinde silahlı kavga
Zonguldak'ta salonda yapılan düğün sonrası açık alanda düzenlenen eğlencede iddiaya göre tabanca ile havaya ateş açan Akın Kaçmak, kendisini uyaran Mertcan K. ile tartışma yaşadı. Alkollü olduğu öğrenilen Kaçmak, elindeki tabanca ile damadın amcasının oğlu olan Mertcan K.'ya ateş açtı. Bacağından yaralanan Mertcan K. ise belindeki silahı çıkarıp Kaçmak'a defalarca ateş etti. Bu sırada yaralıların yakınları arasında da arbede çıktı. Kaçmak'ın kardeşi O.K. da bıçakla yüzünden yaralandı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Kaçmak kurtarılamadı. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li isimden yıllar sonra gelen 'kurultay' itirafı! Muharrem İnce'ye böyle operasyon çekilmiş
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş gözaltında! Şoke eden suçlamalar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantı 14 Haziran'da
19 yıl hapsi istendi ama iki şirketin müdürü
Son dakika! Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!”
Öğretmenlik ruhu ve gerçek
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün eğlencesinde silahlı kavga
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA