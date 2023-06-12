Düğün eğlencesinde silahlı kavga

Zonguldak'ta salonda yapılan düğün sonrası açık alanda düzenlenen eğlencede iddiaya göre tabanca ile havaya ateş açan Akın Kaçmak, kendisini uyaran Mertcan K. ile tartışma yaşadı. Alkollü olduğu öğrenilen Kaçmak, elindeki tabanca ile damadın amcasının oğlu olan Mertcan K.'ya ateş açtı. Bacağından yaralanan Mertcan K. ise belindeki silahı çıkarıp Kaçmak'a defalarca ateş etti. Bu sırada yaralıların yakınları arasında da arbede çıktı. Kaçmak'ın kardeşi O.K. da bıçakla yüzünden yaralandı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Kaçmak kurtarılamadı. DHA