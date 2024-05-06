Haberler Yaşam Haberleri Düğün evi yas evi oldu... Kızının düğününde fenalaşan anne hastanede hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.5.2024 14:11 Son Güncelleme: 6.5.2024 14:24

Düğün evi yas evi oldu... Kızının düğününde fenalaşan anne hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan Bekmez ailesinin en mutlu günü, acıya dönüştü. Belgin Bekmez, kızının düğününde fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Düğün evi yas evi oldu... Kızının düğününde fenalaşan anne hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi'nde ikamet eden Bekmez ailesinin en mutlu günü acı bir şekilde noktalandı. Kızının düğün günü rahatsızlanan 59 yaşındaki Belgin Bekmez, hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından taburcu oldu ve kızının düğününe katıldı. Ancak, düğün esnasında tekrar rahatsızlan Bekmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KURTARILAMADI

Düğünün hemen sonrasında kızı tarafından hastanede ziyaret edilen Bekmez, daha sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve üç çocuk annesi olan Belgin Bekmez'in cenazesi Yarımca Hacıosman Camii'nde kılınan öğle namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün evi yas evi oldu... Kızının düğününde fenalaşan anne hastanede hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA