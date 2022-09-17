Haberler Yaşam Haberleri Düğün evinde dağıtılan yemek damat dahil 14 kişiyi hastanelik etti
Giriş Tarihi: 17.9.2022 23:19

Düğün evinde dağıtılan yemek damat dahil 14 kişiyi hastanelik etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğün için erkek tarafının evinde dağıtılan yemekten, aralarında damadın da bulunduğu 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

DHA
Düğün evinde dağıtılan yemek damat dahil 14 kişiyi hastanelik etti

Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre erkek tarafının düğün evinde davetlilere ikram edilen tavuk yemeğinden yiyen damat ve davetliler mide ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle rahatsızlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tavuk yemeğinden etkilenen vatandaşların bir kısmı ambulansla bir kısmı da özel araçlarla çevredeki hastanelere götürüldü. Aralarında damadın da bulunduğu 14 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI

İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından düğün evinde dağıtılan yemekten numune alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi ve hastalığı ne? Oyuncu Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi tedavi mi görüyor? Annesi Gamze Erçel'den ilk açıklama!
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ucuz ev ve arsa başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru e devlet ekranı!
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
2022 TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ arsa başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı!
Son dakika: TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...
Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün evinde dağıtılan yemek damat dahil 14 kişiyi hastanelik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA