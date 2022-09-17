Düğün evinde dağıtılan yemek damat dahil 14 kişiyi hastanelik etti

Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre erkek tarafının düğün evinde davetlilere ikram edilen tavuk yemeğinden yiyen damat ve davetliler mide ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle rahatsızlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tavuk yemeğinden etkilenen vatandaşların bir kısmı ambulansla bir kısmı da özel araçlarla çevredeki hastanelere götürüldü. Aralarında damadın da bulunduğu 14 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI

İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından düğün evinde dağıtılan yemekten numune alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.