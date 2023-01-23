Haberler Yaşam Haberleri Düğün gecesini gelin hastanede geçirdi, damat sargılı koluyla düğüne katıldı
Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:23 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:31

Düğün gecesini gelin hastanede geçirdi, damat sargılı koluyla düğüne katıldı

Mersin’de düğün öncesi kaza yaptılar, düğün gecesini gelin hastanede geçirdi, damat geceye sargılı koluyla katıldı.

BEKİR COŞKUN
Düğün gecesini gelin hastanede geçirdi, damat sargılı koluyla düğüne katıldı

Mersin'de düğün hazırlığında olan ve düğünlerine 2 gün kala damat ile gelinin bulunduğu otomobil virajlı yolda kaza yaptı.

Kaza sonrası damat Mirhat Ekmen kolu sargılı halde düğüne katılırken, gelin Lara Katiukha ise hastanede tedavi altında olduğu için katılamadı.

Mersin'de Batman'ın tanınmış ailelerinden olan ve Mersin'de ticari faaliyetini sürdüren Cüneyt Ekmen'in oğlu Mirhat Ekmen ve Ukraynalı Lara Katiukha, düğünlerine 2 gün kala geçirdikleri trafik kazası nedeniyle gelin düğüne katılamadı, damat ise misafirleri kolu sargılı şekilde karşıladı.

Gelinsiz düğüne, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Düğünde ünlü şarkıcı Ceylan'da sahne aldı.

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Düğün gecesini gelin hastanede geçirdi, damat sargılı koluyla düğüne katıldı
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