Düğün hazırlığı yapan çifti kaza ayırdı

Elazığ'da görev yapan Jandarma Astsubay Oruç Kiper, nişanlısı Selin köse ile Kayseri'ye gelirken Sivas'ın Gürün İlçesi İncesu mevkiinde kaza yaptı. Oruç Kiper'in direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 38 FM 165 plakalı otomobil, karşı yöne geçerek taklalar attı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma,, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede sağlık çalışanı Selin Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan nişanlısı Oruç Kiper ise ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.