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Giriş Tarihi: 11.6.2023 21:14 Son Güncelleme: 11.6.2023 21:32

Düğün hazırlığı yapan çifti kaza ayırdı

Sivas’ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek takla attı. Kazada araç sürücüsü astsubay Oruç Kiper (31) yaralanırken, nişanlısı sağlık çalışanı Selin Köse (31) ise hayatını kaybetti. Çiftin düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Düğün hazırlığı yapan çifti kaza ayırdı

Elazığ'da görev yapan Jandarma Astsubay Oruç Kiper, nişanlısı Selin köse ile Kayseri'ye gelirken Sivas'ın Gürün İlçesi İncesu mevkiinde kaza yaptı. Oruç Kiper'in direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 38 FM 165 plakalı otomobil, karşı yöne geçerek taklalar attı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma,, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede sağlık çalışanı Selin Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan nişanlısı Oruç Kiper ise ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düğün hazırlığı yapan çifti kaza ayırdı
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