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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Düğün için gün sayıyordu nişanlısı depremde öldü

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Düğün için gün sayıyordu nişanlısı depremde öldü
Deprem felaketine Hatay'da yakalanan Ahmet Kaan Yardımcı (23), depremden yara almadan kurtulunca düğün için gün saydığı nişanlısı Müzeyyen Akdemir'in (23) bulunduğu enkazın başına koştu. Akdemir'in cansız bedenini depremden 20 saat sonra enkazdan kendi elleriyle çıkardı. Yardımcı, acısını sosyal medyadan paylaştı: "Bu dünyada olmadı. Cennetteki düğünümüze inşallah. Ben gelene kadar papatyalar ek. Seni çok seviyorum... Ben senden razıyım. İnşallah sen de benden razısındır. Mekânın cennet olsun Müzeyyen'im."

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Düğün için gün sayıyordu nişanlısı depremde öldü
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