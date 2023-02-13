Düğün için gün sayıyordu nişanlısı depremde öldü

Deprem felaketine Hatay'da yakalanan Ahmet Kaan Yardımcı (23), depremden yara almadan kurtulunca düğün için gün saydığı nişanlısı Müzeyyen Akdemir'in (23) bulunduğu enkazın başına koştu. Akdemir'in cansız bedenini depremden 20 saat sonra enkazdan kendi elleriyle çıkardı. Yardımcı, acısını sosyal medyadan paylaştı: "Bu dünyada olmadı. Cennetteki düğünümüze inşallah. Ben gelene kadar papatyalar ek. Seni çok seviyorum... Ben senden razıyım. İnşallah sen de benden razısındır. Mekânın cennet olsun Müzeyyen'im."