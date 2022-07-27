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Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:23 Son Güncelleme: 27.7.2022 11:26

Düğün konvoyunda Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Trabzon'da düğün konvoyunda otomobiliyle drift yapan Ö.K.'ye Jandarma ekipleri tarafından 9 bin 125 TL ceza kesildi, aracı ise trafikten menedildi. Sürücünün Drift anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Düğün konvoyunda Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'nde, tali yoldan geçen düğün konvoyundaki sürücü Ö.K, otomobiliyle drift yaptı. Bu durum üzerine mahalle sakinleri Jandarma'ya haber verdi. İhbar üzerine İl Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde sürücünün Ö.K. olduğunu tespit etti.

Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçundan işlem yapılan Ö. K'nin otomobili trafikten men edildi ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak 9 bin 125 TL ceza uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Düğün konvoyunda Drift yapan sürücüye ceza yağdı
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