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Giriş Tarihi: 26.5.2023 19:30 Son Güncelleme: 26.5.2023 19:35

Düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde düğün konvoyuna katılan kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü

Kaza Tosmur Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan A.D(55). idaresindeki 07 NCR 01 plakalı kamyonla. Hasan Kaplan (61) kontrolündeki 07 HIN 36 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek asfaltta sürüklendi.

KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaplan'ın cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü A.D. polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü
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