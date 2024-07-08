Düğün konvoyunda trafıği kapatan araçlara ceza yağdı

Bursa'da geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde yol kesen düğün konvoyundaki sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tek tek bulundu. 9 araca abart egzoz, makas atmak, grup halinde araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve trafiği gereksiz yere yavaşlatmak suçlarından toplamda 36 bin 567 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Mudanya Bulvarı üzerinde yol kapatan düğün konvoyunda bulunan bir sürücüye 9 bin 912 lira idari para cezası kesilirken, bir diğer sürücüye ise 2 bin 70 lira idari para cezası kesilip ehliyetine el konuldu. İHA