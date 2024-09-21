Düğün konvoyundan ateş, balkondaki Nisa’yı hayattan kopardı

Muş'ta bir düğün konvoyunda ateşlenen mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti. Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa'ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa, Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Muş Şeker İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nisa'nın cenazesi Muş merkeze bağlı Yarpuzlu Köyü'nde toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.