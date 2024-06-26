Haberler Yaşam Haberleri Düğün magandalarından şoke eden ifade: Eğlence olsun diye ateş açtık
Giriş Tarihi: 26.6.2024 12:54 Son Güncelleme: 26.6.2024 13:16

Düğün magandalarından şoke eden ifade: Eğlence olsun diye ateş açtık

Bursa’da bir düğün konvoyunda uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan ve büyük tepki toplayan magandalar, Bursa Polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen magandaların, “Eğlence olsun diye ateş açtık” şeklindeki ifadeleri ise şoke etti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Düğün magandalarından şoke eden ifade: Eğlence olsun diye ateş açtık

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde düğün konvoyunda bir araçtan havaya uzun namlulu silahlarla ateş eden düğün magandaları, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilmişti. Sosyal Medyada hızla yayılan ve büyük tepki toplayan görüntüler üzerine harekete geçen Bursa emniyeti, şahısların gittiği düğün salonunu tespit etmiş ve 3 şahsı gözaltına almıştı. Görüntülerdeki otomobilde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 2 tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

İFADELERİ BU KADARINA PES DEDİRTTİ

Polis tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki Emir K, 21 yaşındaki Engin B. ve 18 yaşındaki Abdullah O, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, verdikleri ifadede, "Eğlence olsun diye havaya ateş açtık" dedi. Hakim karşısına çıkarılan magandalardan Engin B. ile Emir K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Abdullah O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Düğün magandalarından şoke eden ifade: Eğlence olsun diye ateş açtık
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