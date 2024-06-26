Düğün magandalarından şoke eden ifade: Eğlence olsun diye ateş açtık

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde düğün konvoyunda bir araçtan havaya uzun namlulu silahlarla ateş eden düğün magandaları, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilmişti. Sosyal Medyada hızla yayılan ve büyük tepki toplayan görüntüler üzerine harekete geçen Bursa emniyeti, şahısların gittiği düğün salonunu tespit etmiş ve 3 şahsı gözaltına almıştı. Görüntülerdeki otomobilde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 2 tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

İFADELERİ BU KADARINA PES DEDİRTTİ

Polis tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki Emir K, 21 yaşındaki Engin B. ve 18 yaşındaki Abdullah O, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, verdikleri ifadede, "Eğlence olsun diye havaya ateş açtık" dedi. Hakim karşısına çıkarılan magandalardan Engin B. ile Emir K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Abdullah O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.