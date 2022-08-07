Düğün magandası çocuğu ağır yaraladı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde önceki akşam yaz tatili için ailesi ile birlikte İstanbul'dan gelen Abdulsamet Ceylan (11), sokakta oyun oynadığı sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı. Ceylan'ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ceylan, yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri, çocukların oyun oynadığı alanının yakında yapılan bir düğünde silahlarla havaya ateş edildiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Anne Tuğba Ceylan, "Havayaa ateş açılınca, bu bir eğlence olmuyor. Oğlumun yarın doğum günüydü" dedi.