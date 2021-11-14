Düğün magandası iki can aldı

Çorum'un Bayat ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde düzenlenen düğün töreninde bir davetli, silahını çıkararak havaya ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar, Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Murat Şahin kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi'nde, Emin Alparslan da Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda silahı ateşleyenin Murat Şahin'in iş arkadaşı M.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.