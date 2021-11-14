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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Düğün magandası iki can aldı

Düğün magandası iki can aldı

Çorum Bayat’ta, düğünde havaya açılan ateş sonucu yaralanan 37 yaşındaki Murat Şahin ile 44 yaşındaki Emin Alparslan, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi

Çorum'un Bayat ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde düzenlenen düğün töreninde bir davetli, silahını çıkararak havaya ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar, Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Murat Şahin kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi'nde, Emin Alparslan da Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda silahı ateşleyenin Murat Şahin'in iş arkadaşı M.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

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Düğün magandası iki can aldı
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