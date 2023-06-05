Düğün Masrafları Nelerdir? A’dan Z’ye Ev Eşyaları ve Düğün Masrafı Kalemleri Nelerdir, Kime Aittir?

Düğün masrafları nelerdir sorusu ile yeni evlenecek çiftler daha çok ilgilenmektedir. Masraflar, bütçeden bütçeye farklılık göstermekle birlikte ortalama masraf kalemleri benzerlik gösterir. Düğün yapacak olup da masraflar hakkında detaylı bir bilginiz yoksa a'dan z'ye düğün masrafları nelerdir sizler için araştırıp bulduk. Peki o zaman düğün masrafları kime aittir? Haberimizi okumaya devam ederek düğün masrafları nelerdir sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Düğün Masrafları Nelerdir?

Evlenmeyi planlayan kişiler düğünüydü ev eşyasıydı derken masraflar konusunda işin içinden bazen çıkamazlar. Düğün için mekandan organizasyona, gelinlikten davetiyeye kadar ihtiyaç duyacağınız her detay için araştırma yaptık. Buradaki kalemler, evlilik masraflarının hafife alınmayacak bir kısmını kapsıyor. Düğün maliyeti, seçimlerine göre değişebilir. Düğün masrafının ne olacağını merak edenler için kalem kalem a'dan z'ye bir liste hazırladık. Haydi hep beraber bu listeyi inceleyelim:

1. Gelinlik: Gelinliği satın alabileceğiniz gibi bütçenize göre kiralayabilir ya da ikinci el olarak alabilirsiniz.

2. Damatlık: Damatlığı da gelinlik gibi satın alabileceğiniz gibi kiralayabilir ya da ikinci el olarak alabilirsiniz.

3. Gelin Ayakkabısı: Gelin ayakkabısı, düğün ayakkabısı olarak geçtiği için sırf başındaki düğün kelimesinden dolayı fiyatı biraz daha tuzlu olabilir.

4. Damat Ayakkabısı: Aynı şekilde gelin ayakkabısında olduğu gibi düğün ayakkabısı olarak alırsanız fiyatı biraz daha pahalı olabilir.

5. Damat Tıraşı: Tıraş deyip geçmeyin. Damat girince cümleye maalesef bu fiyat da katlanıyor.

6. Gelin Saçı Ve Makyajı: Hiç lafı uzatmaya gerek yok, berber böyle yapıyorsa düşünün kuaförler neler yapmaz.

7. Gelin Aksesuarları: Genellikle gelin başı yapıldıktan sonra çiçek veya taç olarak aksesuar kullanılmaktadır.

8. Düğün Mekanı: İsteğe göre kır düğünü, havuz başı düğünü, salon düğünü seçeneklerinin her biri bulunduğu semt ve konseptine uygun olarak fiyat değişikliği gösterir.

9. Düğün Yemeği: Düğün yemeği en az 3 çeşit olmakla beraber pasta hariç bir de tatlı gerektirir.

10. Davetiye: her bütçeye uygun davetiye bulunmakla beraber isterseniz internetten sipariş verebilir ya da matbaalarla görüşebilirsiniz.

11. Gelin Arabası: Arabanız yoksa veya farklı bir düğün arabanız olsun istiyorsanız kullanacağınız araba modeline göre 1 günlük düğün arabası kiralayabilirsiniz.

12. Gelin Arabasının Süslenmesi: gelin arabasına hallettikten sonra bir de bunun süsleme kısmı var. Çiçekli ve çiçeksiz olarak bütçenize göre arabanızı süsletebilirsiniz.

13. Fotoğraf Çekimi: Gelin ve damat hazır olduktan sonra bütçelerine göre ya dış mekanda ya da stüdyoda fotoğraf çekimi yaptırabilirler.

14. Nikah Şekeri: Nikah kıyıldıktan sonra nikaha gelenlere dağıtmak için bütçenize uygun bir şekilde nikah şekeri yaptırabilirsiniz.

15. Bahşişler: Belki de en çok masraf yapacağınız kalem budur. Çünkü araba süsleteceğiniz yerden tutun da kuafördeki kalfalara, gelin alınırken kapı tutanlara, sabah ayrı akşam ayrı davulcuya ve zurnacıya, arabanın önünü kesen çocuklara kadar maddi olarak bir şeyler yapmak durumunda kalacaksınız.

Düğün Masrafları Kime Ait?

Düğün organizasyonu planlamak işin en zor kısmı gibi görünse de bu işi hallettiyseniz eğer şimdi sıra düğün masraflarının kime ait olduğunu öğrenmede. Evlilik hazırlığına giriştiğinizde kafanızın karışması oldukça normal. Kız tarafı ne alacak? Erkek tarafı hangi harcamaları yapacak? Eğer geleneksel yöntemlerden yanaysanız hem kız tarafına hem erkek tarafına düşen sorumluluklara beraber bakalım:

Düğün organizasyonu erkek tarafına aittir. Düğün mekanından organizasyona, gelinlikten fotoğrafçıya tüm harcamalar erkek tarafının sorumluluğundadır. Erkek tarafının düğünde geline bir takı seti ve iki bilezik takması adettendir. Bu adet nişanda takı takıldıysa es geçilebilir. Fakat bütçenizin elverdiği ölçüde daha fazlasını ya da daha azını yapabilirsiniz.

Düğünde damatlığı kim alır sorusunun cevabı kız tarafıdır. Aynı zamanda kız tarafı hem damada hem geline takı takar. Damada saat ve tam altın takılması makbuldür. Geline ise maddi imkanlar çerçevesinde birkaç bilezik takılabilir. Bütçeniz dahilinde eğer isterseniz daha fazlasını daha yapabilirsiniz.

Ev Eşyalarını Kim Alır?

Salon takımı, oturma odası, bazı elektrikli ev aletleri, buzdolabı ve televizyon erkek tarafına ait olan harcamaların başında gelir. Evlilik hazırlıkları esnasında konuşarak beyaz eşyaları hangi tarafın alacağı önceden belirlenir.

Yatak odası, ev tekstil ürünleri ve banyo eşyaları kız tarafının sorumluluğundadır. Yerine göre bu listeye beyaz eşyalar da eklenebilir.