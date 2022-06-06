Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 4 Haziran Cumartesi günü Kağıthane İlçesi'ndeki bir adres önünde meydana gelen sözde düğün eğlencesinde havaya ateş edilmesi konusuyla ilgili inceleme başlattı. Aynı gün bazı sosyal medya hesaplarında "Düğün mü Savaş mı belli değil?" notuyla paylaşılan olayda üç kişinin silahları ile havaya rastgele ateş ettikleri belirlendi.

Polis o magandaları yakaladı! “Düğün mü savaş mı belli değil” notuyla paylaşılmıştı | Video

Olayı gerçekleştirdikleri saptanan Ö.D., O.D. ve Y.K. isimli üç maganda; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üç kişinin olayda kullandıkları üç kuru sıkı tabanca da adreslerinde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan dolayı haklarında yasal işlem yapılan üç kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.