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Giriş Tarihi: 21.3.2022 16:49

Düğün sabahı hayatı kabusa döndü! "Hayatımda bir kadın var"

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Düğün sabahı hayatı kabusa döndü! Hayatımda bir kadın var

Evliliğinin ilk gününe eşinin ihanetiyle başladı. Gül Ş. ve Murat Ş., görücü usulü hayatlarını birleştirmişti. İddiaya göre Murat Ş., düğünün ertesi sabahı ‘’Hayatımda bir kadın var’’ dedi. 25 yıl boyunca bu şüpheyle yaşayan Gül Ş., eşinin kıskanç ve baskıcı tavırları artınca boşanma davası açtı.

İstanbul'da yaşayan Gül Ş. ve Murat Ş. görücü usulü hayatlarını birleştirdi. İddiaya göre Murat Ş., düğünlerinin ertesi sabahı eşine ''Hayatımda bir kadın var'' dedi. Düğün sabahına ihanet itirafıyla karşı karşıya kalan genç kadın çaresizce evliliğine devam etti.

KISKANÇLIKTAN MARKETE YOLLAMADI

Evlilikleri süresince eşine duyduğu güvensizlikle baş etmeye çalışan Gül Ş., artan kıskançlık ve baskıdan dolayı zor günler geçiriyordu. İddiaya göre Murat Ş., eşinin dışarı çıkmasını kısıtlıyor markete dahi gitmesine izin vermiyordu. Bunların üzerine birde şiddet eklenince evlilikleri çekilmez bir hal aldı.

BASKIYLA GEÇEN 25 YIL

Evde kapalı bir halde yaşam süren Gül Ş., eşinin baskıcı hallerine daha fazla dayanamayarak 25 yılın sonunda mahkemeye başvurdu. 50 bin lira tazminat istemiyle boşanma davası açan Gül Ş. dilekçesinde, evliliklerinin ilk gününden itibaren sorunlar yaşadığını bunun üzerine eklenen baskıcı tavırlarla daha fazla devam edemeyeceğini ekleyerek boşanmalarını talep etti.

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Düğün sabahı hayatı kabusa döndü! "Hayatımda bir kadın var"
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