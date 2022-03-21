Düğün sabahı hayatı kabusa döndü! "Hayatımda bir kadın var"

İstanbul'da yaşayan Gül Ş. ve Murat Ş. görücü usulü hayatlarını birleştirdi. İddiaya göre Murat Ş., düğünlerinin ertesi sabahı eşine ''Hayatımda bir kadın var'' dedi. Düğün sabahına ihanet itirafıyla karşı karşıya kalan genç kadın çaresizce evliliğine devam etti.

KISKANÇLIKTAN MARKETE YOLLAMADI

Evlilikleri süresince eşine duyduğu güvensizlikle baş etmeye çalışan Gül Ş., artan kıskançlık ve baskıdan dolayı zor günler geçiriyordu. İddiaya göre Murat Ş., eşinin dışarı çıkmasını kısıtlıyor markete dahi gitmesine izin vermiyordu. Bunların üzerine birde şiddet eklenince evlilikleri çekilmez bir hal aldı.

BASKIYLA GEÇEN 25 YIL

Evde kapalı bir halde yaşam süren Gül Ş., eşinin baskıcı hallerine daha fazla dayanamayarak 25 yılın sonunda mahkemeye başvurdu. 50 bin lira tazminat istemiyle boşanma davası açan Gül Ş. dilekçesinde, evliliklerinin ilk gününden itibaren sorunlar yaşadığını bunun üzerine eklenen baskıcı tavırlarla daha fazla devam edemeyeceğini ekleyerek boşanmalarını talep etti.