Düğün salonu duvarının altında kalan Efe’nin ölümünde mesul müdür tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'nde 16 Temmuz Pazar günü akşamı meydana gelen olayda düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz (7) duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu. Deniz Efe Çelebi'nin cenazesi, dün otopsi işlemleri tamamlanınca ailesine teslim edilip, Tire ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi olay günü gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletmenin mesul müdürü D.S.Ş. tutuklandı. İşletme sahibi S.T. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Öte yandan aynı olayda yaralanan Eğmen Gürbüz'ün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.