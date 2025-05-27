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Giriş Tarihi: 27.5.2025

Düğün salonu faciasında can kaybı 2 oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Düğün salonu faciasında can kaybı 2 oldu
İzmir'de kahvaltı etkinliği sonrası düğün salonu çıkışında çöken beton kemerinin altında kalan Dr. Mehmet Fatih Baltacı'nın (35) ardından, olayda ağır yaralanan eşi Güler Baltacı da (35) tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Olayla ilgili olarak işletmeci İ.C. tutuklanırken, annesi N.C. ve babası G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Genç çift, çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunun kahvaltı etkinliği için, 25 Mayıs günü bir düğün salonuna gitmiş ve etkinlik sonrasında, çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrilmişti.
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Düğün salonu faciasında can kaybı 2 oldu
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