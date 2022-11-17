Haberler Yaşam Haberleri Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı
Giriş Tarihi: 17.11.2022 14:37 Son Güncelleme: 17.11.2022 14:41

Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Gaziantep'te düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Hatay'dan Siirt'e yakınlarının düğününe gidenleri taşıyan Umut Kurt (22) idaresindeki minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı mevkiinde, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerinde polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 53 yaşındaki Mehmet Nuri Siyahtoprak'ın yaşamını yitirdiği kazada yaralanan sürücü Umut Kurt ile yolculardan Nurcan Kurt, Mesude Durmuş, Sabriye Siyahtoprak, Leyla Siyahtoprak, Bahar Siyahtoprak, Veysel Siyahtoprak, Mahmut Siyahtoprak, Aslıhan Siyahtoprak ve Deniz Siyahtoprak ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için yeni takvim açıklandı! İşte TOKİ kura tarihleri ve il il sayılar
TOKİ KURA TARİHLERİ 17-28 Kasım 2022: Ankara, İzmir, İstanbul'da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? Kura sonuçları isim listesi sorgulama
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA: Terörist Ahlam Albashir’in ilk ifadesine SABAH ulaştı: 40 dakika neden bekledi?
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
Son dakika | Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli ve gayrimilli var
‘Cumaya gittiler’ diye işten kovuldular: Namaza gidenlerden ücret kestiği ortaya çıktı
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
2022 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! İşte güncel en yüksek banka promosyonu veren bankalar listesi
Son dakika | PKK'lı terörist Ahlam Albashir ifadesinde tek tek anlattı: Talimatı 'Hacı' kod adlı kişiden aldım
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA