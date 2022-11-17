Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Hatay'dan Siirt'e yakınlarının düğününe gidenleri taşıyan Umut Kurt (22) idaresindeki minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı mevkiinde, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerinde polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 53 yaşındaki Mehmet Nuri Siyahtoprak'ın yaşamını yitirdiği kazada yaralanan sürücü Umut Kurt ile yolculardan Nurcan Kurt, Mesude Durmuş, Sabriye Siyahtoprak, Leyla Siyahtoprak, Bahar Siyahtoprak, Veysel Siyahtoprak, Mahmut Siyahtoprak, Aslıhan Siyahtoprak ve Deniz Siyahtoprak ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.