Düğün yolunda kaza: Biri bebek 3 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinden Kütahya'daki bir yakınlarının düğününe giden ailenin otomobili, Antalya Kuzey Çevre Yolu Duacılar Köyü yakınlarında yolun sağında ilerleyen su tankerine arkadan çarptı. Korkunç kazada otomobil hurdaya dönerken can pazarı yaşandı. Korkunç kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri anaç içinde bulunan Ahmet Özkan Durak, Minuse Durak ve 8 aylık bebek Gökçe Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı otomobil içinde bulunan iki kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Acı haberi alan Kütahya'daki yakınları ise düğünü iptal ettiği öğrenildi.Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı kırsal Tahılalan Mahallesi'nde otomobiliyle evlerinin önünde geri manevra yapan Ali Alsa (76), torunu Hasan Alsa'yı (2) fark edemeyerek ezdi. Kazadan sonra yakınlarının da müdahalesiyle aracını durduran Ali Alsa'nın ağır yaralanan torunu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Alsa hayatını kaybederken dede gözaltına alındı. Eyyübiye ilçesindeki BESİ Organize İhtisas Sanayinde Bölgesinde ise imi öğrenilemeyen yabancı uyruklu 2 yaşındaki kız çocuğu, babası Muhammed Debbas'ın kullandığı traktörün altına girdi. Baba Muhammed Debbas, traktörünü çalıştırarak hareket ettirince, kız çocuğunun ezdi. Hastaneye kaldırılan minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Adana'da gaz kolunun takılı kaldığı öne sürülen motosiklet, bulvarda ters şeride girince Caner B.'nin (35) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif İlhanlı (80) hayatını kaybetti.