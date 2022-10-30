Haberler Yaşam Haberleri Düğün yolunda kaza dehşeti
Giriş Tarihi: 31.10.2022

Düğün yolunda kaza dehşeti

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs şoförü otoyolda yol ayrımını kaçırdı. Geri geri gelen minibüse arkadan başka bir araç çarptı. Korkunç kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Düğün yolunda kaza dehşeti
Kaza, Kocaeli İzmit'e bağlı Yahyakaptan Mahallesi İzmit - Kandıra Yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Karamürsel'deki bir düğünden ayrılan E.A. idaresindeki 06 CUJ 582 plakalı servis minibüsü, içerisindeki yolcularla beraber Ankara'ya dönmek üzere yola koyuldu. Sürücü, TEM Otoyolu'na giden yol ayrımını kaçırdı. Ardından, kaçırdığı yol ayrımına girmek için geri geri hareket etmeye başladı. O sırada seyir halinde olan D.B. idaresindeki 38 LE 677 plakalı otomobil yavaşlayamayarak minibüse çarptı. Çarpışma neticesinde her iki araç da sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirince olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri sıkışma olmadığını bildirirken yaralıların ambulansa taşınması için sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Kazada 2'si çocuk toplam 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından servis minibüsündeki yolcular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait bir araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'ne tahliye edildi. Sürücü E.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"
KYK 2022 BURS BAŞVURU SAYFASI | e-Devlet GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası
İlan sayfalarında Togg hareketliliği! Otomobillerini şimdiden satışa çıkardılar
Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı belgelendi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün yolunda kaza dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA