Düğün yolundaki kazada anne ile bebeği can verdi

Muğla'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 4 kişi de yaralandı. Seydikemer ilçesinde S.K. (29) idaresindeki araç, iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Songül Karcı Gergin (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü S. K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11), A.G. (10) ve E.T.G. (2) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, ailenin akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.